Mafia e corse clandestine, Più Europa Sicilia “no agli animali per loschi profitti”

In una nota il Coordinamento +Europa Sicilia commenta il blitz dei Carabinieri che ha messo in luce i rapporti tra il clan Galli di Messina e il clan Santapaola di Catania: sullo sfondo la corsa clandestina di cavalli.

“Alle forze dell’ordine e ai magistrati va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto.

I 33 arresti portano alla luce quella commistione tra mafia, profitto e sfruttamento degli animali che mortifica la nostra terra, dove la cultura degli ippodromi è stata svilita e sfruttata dalle cosche.

Il nostro apprezzamento, come +Europa Sicilia, per l’operazione compiuta, con la speranza che si smetta di utilizzare gli animali per i propri loschi tornaconti”.

