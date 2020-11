Pdl stop baraccopoli, Siracusano (Art.1) “basta strumentalizzazioni, non serve una legge qualsiasi”

Domenico Siracusano, segretario provinciale di Articolo Uno MDP ( il soggetto politico di centrosinistra di Piero Grasso e Pierluigi Bersani, facente parte della coalizione di Liberi e Uguali) risponde alla sua omonima, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, in merito al presunto stop che si sarebbe verificato durante l’esame della proposta propria e di FI per il risanamento e lo sbaraccamento a Messina, noto come ‘Pdl stop baraccopoli’.

“Lo svolgimento delle audizioni informali – esordisce il segretario in una sua nota – in Commissione Ambiente sta offrendo un quadro chiaro delle complessità che stanno alla base della stesura di una legge efficace per la risoluzione della questione ‘baracche’. Già, perché Messina ha bisogno di una legge adeguata e non di una legge qualsiasi da ostentare unicamente con finalità propagandistiche.

Il primo dato da considerare – spiega – è che, nonostante le tre proposte a firma Siracusano, D’Uva, Navarra, e l’avvio delle audizioni non esiste alcun testo base, quindi tecnicamente siamo in una fase di approfondimento della questione nei suoi dati generali e non stiamo discutendo nel merito di una proposta tanto che, ovviamente, non si è aperta la possibilità di presentare emendamenti.

Inutile attaccare quotidianamente la maggioranza parlamentare, come continua a fare l’on. Siracusano, – incalza – evidenziando ritardi che non ci sono. Oltretutto dalle audizioni stanno emergendo contraddizioni rispetto ai testi delle proposte di legge che propongono opzioni diverse su alcuni elementi qualificanti. Piuttosto si ascoltino attentamente le audizioni, in ultimo quella del Prof. Massimo Luciani.

La questione è serissima, – specifica – perché ha a che fare con la qualità della vita di migliaia di messinesi, quindi è fondamentale che tutti i soggetti in campo la affrontino con la massima serietà, evitando ogni strumentalizzazione.

La Segreteria Provinciale di Articolo Uno Messina, – conclude Siracusano – oltre a monitorare le audizioni in corso ed avviare confronti specifici sul territorio, sta valutando (dopo la definizione del testo base) la predisposizione, insieme al Gruppo Parlamentare di LeU, di una serie di emendamenti che va nella direzione di integrare gli interventi strutturali con un efficace piano di politiche sociali e abitative”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it