Lipari, ancora 19 positivi e 18 da confermare. Sospesi i collegamenti con Napoli

di Luana Spanò – Continua ad aumentare il numero dei positivi nel Comune di Lipari. Sono 19 i nuovi casi accertati dal tampone molecolare e 18 positivi al test rapido, da confermare. Restano in quarantena precauzionale circa 200 persone. Al momento i casi accertati e i possibili positivi sono in totale circa 40.

Intanto, le scuole restano chiuse, sospesa la nave da e per Napoli per 15 giorni. Vietati gli spostamenti non necessari da e per Lipari dalle altre isole. Obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti tra le isole anche se all’interno del proprio Comune. “Dobbiamo tutelare le isole a contagi zero, è un sacrificio indispensabile”, afferma il primo cittadino.

Chiusi gli uffici di ragioneria perché un dipendente è risultato positivo.

