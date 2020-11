Covid: salgono i contagi in Sicilia, 1.707 nuovi positivi, 300 i guariti

Si alza ancora il numero dei contagi in Sicilia, ennesimo record 1.707 i contagi registrati nell’isola nelle ultime 24 ore . Per il 13° giorno consecutivo nell’isola si contano più di mille nuovi casi.

Sono 26.286 gli attuali positivi in Sicilia, di cui 24.626 sono in isolamento domiciliare. I In Ospedale 1.660, di cui 210 in terapia intensiva. I tamponi processati oggi sono 10.217. I decessi sono 35, dall’inizio della pandemia sono 837 i deceduti. I guariti sono 300.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 444, Catania 589, Ragusa 176, Messina 116, Trapani 77, Siracusa 89, Agrigento 95, Caltanissetta 87, Enna 34.

