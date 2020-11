Taormina, incidente sul lavoro: multato datore

Ne avrà per venti giorni l’operaio che in corso Umberto è improvvisamente caduto dal cestello in acciaio di un montacarichi, finendo al suolo. L’uomo, 58 anni, ha subito un trauma cranico, ed è stato soccorso al policlinico universitario di Messina.

Sequestrato il montacarichi e multato il datore di lavoro, un taorminese di 45 anni, denunciato all’Autorità Giudiziaria in riferimento alla mancata applicazione delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che per il reato di lesioni colpose.

Al datore di lavoro è stata comminata inoltre una multa di 1041 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico e per depositi in carregiata privi di segnaletica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it