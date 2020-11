San Fratello: #MangiamoInsieme, l’iniziativa solidale di Betty Morello

La Presidente del Consiglio Comunale di San Fratello, Betty Morello sempre attenta ai bisogni del piccolo centro nebroideo e dei suoi abitanti, lancia una bella iniziativa a favore di coloro che possono vendere cibo pronto da asporto. Un gesto che nasce dal suo incarico istituzionale, ma anche dal suo essere cittadina attiva e consapevole che molti giovani suoi coetanei e diversi padri e madri di famiglia fanno difficoltà ad arrivare a fine mese, in quanto le loro attività sono parzialmente attive.

“Da qualche parte l’hanno chiamata “ceniamo insieme”,- afferma la 27enne presidente del consiglio- io la chiamerei “Aiutiamo insieme le nostre attività”. L’ iniziativa, che io ho accolto con molto entusiasmo, mi è stata presentata da Fra Giuseppe Benedetto Maggiore. Consiste nell’ordinare, ovviamente con asporto fino alle ore 22:00 così come previsto dall’ultimo DPCM, la cena dalle attività del nostro paese. Che si tratti di pizza, rosticceria, dolci o qualsiasi altra cosa, quello che più conta è mettere le nostre attività nelle condizioni di poter lavorare, creando così un grande ristorante virtuale condividendo sui social le foto di ciò che compreremo accompagnandole con gli hastag #MangiamoInsieme e #AiutiamoLeNostreAttività”.

“Lo reputo un piccolo gesto per far sentire meno solo chi in questo momento, oltre la paura, vive di preoccupazioni e mancato lavoro. – continua Betty Morello –Momentaneamente lanciamo questa opportunità per le giornate di sabato e domenica a partire da oggi per tutto il mese di novembre, con la speranza di poterci recare nei nostri locali il prima possibile. E’anche un modo di sentirci in qualche modo uniti.”

“Ovviamente questo non deve essere motivo per uscire e trasgredire le regole da rispettare,il virus cammina con le nostre gambe. Ci siamo sempre comportati come un popolo rispettoso delle regole e di noi stessi, continuiamo a farlo”.

Allora non perdete tempo telefonate alle varie attività commerciali site nel comune di San Fratello e ordinate ciò che vi va di consumare in famiglia, aiutando così i ristoratori e commercianti sanfratellani.

#MangiamoInsieme e #AiutiamoLeNostreAttività”.

