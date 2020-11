Covid. Leggera flessione in Sicilia: 1.422 nuovi positivi, 211 a Messina

Di questi 1.693 sono i ricoverati, 16 in più rispetto a ieri: 1.476 in regime ordinario e 217 in terapia intensiva con un aumento di 2 ricoveri.

In isolamento domiciliare sono 27.114. I guariti sono 385.

I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Catania 482, Palermo 452, Messina 211, Ragusa 103, Caltanissetta 60, Siracusa 57, Agrigento 24, Trapani 18, Enna 15.