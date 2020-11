Coronavirus, da oggi a Messina parte la richiesta di rimborso utenze

Da oggi, lunedì 16, sino a venerdì 20 novembre, è aperto l’Avviso Pubblico per l’accesso al rimborso utenze domestiche (luce, acqua, gas, bombole) relativo alle bollette in scadenza nei mesi di maggio e giugno, tra le misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid-19.

Domande solo online

I cittadini che vogliono presentare istanza di rimborso delle utenze devono utilizzare esclusivamente la piattaforma online accedendo a questo indirizzo.

Il richiedente che effettua l’accesso per la prima volta deve seguire la procedura di registrazione (inserendo nei campi la mail di riferimento) e attendere che gli vengano comunicate le credenziali personali sulla mail registrata e rientrare nel sito Comune di Messina Family Card per effettuare l’accesso in piattaforma.

