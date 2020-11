Piraino, attività Carabinieri: un condannato per evasione e una denuncia per porto abusivo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Piraino hanno arrestato un 56enne, originario del Comune del messinese, per evasione.

L’ordine è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni della Procura della Repubblica del Tribunale di Patti (ME).

L’uomo è stato condannato alla pena di un anno, 11 mesi e 13 giorni per essere evaso dai domiciliari, nel 2017, per ben tre volte. Scontava la pena nella sua abitazione di Piraino per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie.

E’ stato trasferito, al termine delle procedure, al Carcere di Barcellona P.G., dove rimane a disposizione delle autorità.

Nella serata di venerdì scorso, i Carabinieri della Stazione di Piraino, durante le attività di controllo del territorio hanno anche denunciato un 41enne originario di Brolo (ME). L’uomo è stato ritenuto responsabile di porto abusivo di armi. Attualmente resta in stato di libertà.

A seguito di perquisizione personale e del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Le armi sono state sequestrate in quanto la legge non ne ammette il porto.

