Controlli di Polizia, denunciati due messinesi

Prosegue l’attività di controllo del territorio della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi denunciati dai poliziotti delle Volanti della Questura di Messina due messinesi. Il primo, con precedenti specifici di polizia, perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana distribuiti in diversi contenitori nascosti in punti diversi dell’appartamento di residenza.

Il secondo perché, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di una mazza da baseball. La teneva nel cofano dell’autovettura. Interrogato sul perché tenesse l’arma impropria in macchina, non ha saputo fornire giustificazione alcuna.

Eseguita altresì l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, in aggravamento della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni, a carico di diciasettenne per essersi allontanato arbitrariamente dalla struttura che lo ospitava e per aver tenuto una condotta aggressiva e violenta.

