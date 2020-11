Lipari, diminuiscono i positivi. Tante le persone multate per non aver rispettato le restrizioni

di Luana Spanò – Nella diretta di questa sera il sindaco ha annunciato un calo dei positivi che scendono nuovamente a 40 di cui 2 nuovi positivi.

“Sono per la maggior parte persone appartenenti agli stessi nuclei familiari – ha affermato il primo cittadino – . Saremo molto più contenti quando non registreremo più nuovi positivi”.

Tante le persone multate per non aver rispettato le restrizioni in vigore e la quarantena precauzionale. Si intensificano quindi i controlli.

Rimandata a questo fine settimana la decisione di continuare a tenere le scuole chiuse, oppure riprendere regolare attività didattica.

Il sindaco durante la diretta esorta inoltre ad evitare gli spostamenti tra le isole, così da poter preservare i territori che al momento non contano nessun caso di positività.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it