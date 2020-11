Covid Lipari, primo decesso. Sono 42 i positivi, scuole ancora chiuse

di Luana Spanò – Primo decesso a Lipari a causa del Covid. A confermarlo è il sindaco Marco Giorgianni, seppur ormai l’allerta tra la popolazione mappa ogni caso a velocità straordinarie. Sono in totale 42 le persone ancora positive, 85 restano in isolamento e 280 nel frattempo sono uscite dalla quarantena, “polemiche inutili sui numeri, è un elenco che si aggiorna continuamente – afferma i primo cittadino” . Sono 4 i casi più gravi che hanno necessitato il trasferimento presso strutture ospedaliere adeguate al trattamento della malattia: “A loro i nostri auguri di una pronta ripresa – continua Giorgianni”.

Immediato il cordoglio del sindaco di Santa Marina Salina Domenico Arabia e della sua Amministrazione che durante la prima ondata Covid aveva contato il primo decesso alle Eolie dopo il riscontro della positività: “Vogliamo esprimere alla famiglia Biviano tutta la nostra vicinanza in questo momento di dolore, ben consci che le cause che hanno purtroppo portato a tale perdita investono tutta la Comunità Eoliana”.

Non si registra al momento nessun contagio nelle altre isole minori.

Le scuole al momento restano chiuse: “Ero molto combattuto sul rinnovo di questa ordinanza. Credo che la didattica a distanza non sia una soluzione. E so quante difficoltà ci sono. Ma non me la sono sentita di far tornare i ragazzi dietro i banchi di scuola, che resta chiusa almeno per un’altra settimana”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it