Posti letto e terapie intensive, Sammartino (Iv) chiede alle Asp i numeri reali e aggiornati

In questi giorni come sappiamo ci sono stati numerosi dubbi rilevati sulla questione dei numeri sui posti letto, non soltanto per quanto riguarda le terapie intensive, forniti dalle Asp siciliane. Noi abbiamo trattato i dubbi sollevati dall’Ex Rettore Navarra dall’Ex Assessore Ialacqua. Il Governo stesso non ci vede chiaro, ed ha deciso di inviare i Nas per un controllo sulla Sanità Siciliana. I vertici locali delle Asp sono insomma al centro della critica dell’opinione pubblica.Il deputato Iv chiede ai dirigenti delle strutture sanitarie regionali la dotazione di posti letto di terapia intensiva Covid­ 19, distinti per P.O./struttura, con l’indicazione di quelli effettivamente attivati alla data del 20 novembre e di quelli in fase di attivazione/implementazione; la dotazione di posti letto per acuti/non intensivi Covid­19, egualmente distinti per P.O./struttura, con l’indicazione di quelli effettivamente attivati alla data del 20 novembre e di quelli in fase di attivazione/implementazione e i dati relativi alle comunicazioni sul monitoraggio dei posti letto Covid­ 19 trasmessi ad Agenas e/o ai competenti uffici e servizi del Dipartimento regionale Pianificazione strategica nell’ultimo trimestre.