Casa in fiamme a Torregrotta: rogo partito dal frigo

Questa mattina intorno alle 12 i Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti per un incendio all’interno di una abitazione al piano terra di una palazzina a 5 piani, sita in via Sfameni in località Torregrotta (ME). Nello specifico la squadra ha estinto prontamente il rogo proveniente dal frigorifero della cucina. Gli automezzi intervenuti sono stati l’Autopompa serbatoio e il pick-up attrezzato con modulo antincendio.