In Duomo il commosso saluto al sub annegato a Mare Grosso

Molti amici, tanto che persino il Duomo, rispettando le disposizioni anti-covid non è riuscito a contenerli tutti. E’ stato un addio commosso quello celebrato in Cattedrale per Antonino di Antonino Mantineo, il 53enne il sub morto a causa di un malore durante l‘immersione avvenuta nelle acque di Maregrosso giovedì scorso.

A celebrare il funerale monsignor Giuseppe La Speme che ha tratteggiato la personalità dell’imprenditore molto conosciuto in città, e che lascia moglie e due figlie.

L’uomo, si era immerso da solo, “sfidando” una delle regole base di chi pratica attività subacquea, che prevede di immergersi sempre in due. Giovedì sera si era tuffato vicino al relitto del Rigoletto, e li vicino è stato trovato dagli uomini della capitaneria che hanno intrapreso le ricerche dopo l’allarme lanciato dai familiari che hanno visto che non faceva rientro.

