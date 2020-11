Mercati biologici di Piazza Casa Pia e Piazza Lo Sardo, Cannistrà (M5S): “spostarli a sabato”

Spostare temporaneamente, preferibilmente nella mattina di sabato, il giorno di apertura dei mercati biologici di Piazza Casa Pia e Piazza Lo Sardo, come già avvenuto lo scorso maggio.

È la richiesta avanzata al sindaco Cateno Cateno De Luca e all’assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino dalla consigliera comunale del M5s Cristina Cannistrà, a fronte delle limitazioni imposte dall’ordinanza regionale del 19 novembre, che impone la chiusura di tutte le attività commerciali, compresi i mercati rionali, nei giorni festivi e domenicali.

«Già nella prima fase dell’emergenza Covid – spiega – a seguito di un sollecito da parte della scrivente, il primo cittadino aveva disposto l’anticipazione al sabato per l’attività di vendita di prodotti alimentari di provenienza biologica e a km 0 dei due mercati cittadini, che rappresentano una ricchezza per il territorio e offrono un servizio gradito dalla cittadinanza, rafforzando la cosiddetta “filiera corta”. Un provvedimento che chiedo venga attuato anche adesso, quantomeno fino al prossimo 3 dicembre, giorno della scadenza dell’ordinanza regionale attualmente in vigore», conclude.

