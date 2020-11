Operazione “antibabbiu”, giovani multati per un aperitivo in strada

L’ordinanza “anti babbiu” del sindaco De Luca colpisce ancora, e a quanto pare efficacemente per far crescere non solo il suo ego smisurato da giustiziere della notte, ma per incrementare anche le casse del comune, cosa legittima quando non si pesa ingiustamente sui cittadini già in difficoltà per il momento drammatico che tutti stiamo attraversando.

Vittime di suddetta ordinanza alcuni giovani che ieri sera (ora non da coprifuoco) hanno deciso di sorseggiare un aperitivo in strada, per poter scambiare quattro chiacchiere in una Messina deserta, eppure questi giovani vengono scovati mentre che stavano consumando delle bevande nei pressi del Duomo.

Un aperitivo che gli è costato 400 euro perchè di tale somma è la multa per violazione di stazionamento.

Sara giusto? Sarà esagerato? Ai posteri l’ardua sentenza.

