di Luana Spanò – Con probabilità le scuole resteranno ancora chiuse per una settimana. Difficile la scelta dell’amministrazione comunale che tuttavia, tiene conto della particolare condizione sanitaria in cui versa l’ospedale di Lipari. Si continuerà quindi con la didattica a distanza ancora per 7 giorni. A breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte del sindaco.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it