Sicilia Zona Gialla, ma De Luca non torna indietro “nessuna modifica alle ordinanze”

di Michele Bruno – Nonostante da poco il Ministro Roberto Speranza abbia annunciato che da domenica l’intera isola sarà zona gialla e non più arancione, Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, nella diretta del Venerdì, ribadisce di voler mantenere le cose così come stanno.

Nessuna modifica alle ordinanze che stabiliscono l’anticipazione della chiusura per attività commerciali e professionali, quella generale delle scuole di ogni ordine e grado e le limitazioni per il flusso dei messinesi in città (così detto coprifuoco). La notizia dal Governo era arrivata proprio durante il video sulla sua pagina Facebook.

ha detto il Sindaco di essere preoccupato soprattutto per le scuole e per situazioni come quella avvenuta a Torre Faro e annunciato che partiranno “alcune azioni messe in campo di sostegno al reddito ed alle imprese che partiranno” tra cui gli avvisi per l’esenzioni per affitti e bollette dell’acqua.

Durante la diretta il Sindaco ha criticato Carmelo Crisicelli, il Commissario di Asp per l’emergenza sanitaria, per i ritardi negli esiti dei tamponi che molti anche a Messina hanno lamentato.

Tra gli altri temi trattati nella diretta, il funzionamento della Family Card, che verrà riattivata a seguito dell’avviso pubblico nei giorni scorsi, e per cui sono state presentate le domande di adesione, e i dati sui posti letto di degenza ordinaria Covid e terapia intensiva negli ospedali messinesi.

