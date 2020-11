Taobuk, oggi Scrittori a Domicilio e Vision think tank in Live Streaming

La cultura si unisce all’economia e alla politica per immaginare in dieci proposte l’Europa che sarà dopo la pandemia. E’ questo il filo conduttore del confronto dal titolo “L’Europa in un mondo post pandemico. Strategie per l’Unione del XXI secolo” in programma domenica 29 novembre 2020 alle 18 sulla piattaforma streaming Scrittori a domicilio e sulla pagina del Festival Taobuk, che ha ideato l’incontro insieme al think tank Vision.

L’emergenza di questi mesi sta infatti mettendo fortemente alla prova i fondamenti dell’Unione Europea come li conosciamo. Cosa fare? La risposta in un documento che idealmente parte da quel luogo – Messina – in cui settantacinque anni fa, prima del Trattato di Roma, furono messe le basi di quella che sarebbe stata la Comunità Europea.

A discuterne saranno:

Francesco Grillo (Direttore Vision think tank), Antonella Ferrara (Presidente e Fondatore TAOBUK – Taormina International Book Festival) Giuseppe Moschella, (Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Messsina) Elvira Terranova (Giornalista di Adnkronos), Cleo Li Calzi (Professore di Leadership Management presso Università LUMSA), Koert Debeuf (Direttore dell’Istituto Tahrir per le politiche in Medio Oriente Europa) Alexandra Borchardt (Responsabile della Digital Journalism Fellowship presso Hamburg Media School, Ricercatrice associata senior presso Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford). Coordinerà i lavori Serena Uccello, giornalista e fondatrice di Scrittori a domicilio.