Asporto di cibo fuori orario a Messina, multate tre attività

Tre le attività commerciali sanzionate dalla polizia municipale a Messina nell’ambito dei controlli per garantire sicurezza e rispetto delle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19.

Due le attività multate a Piazza Duomo, una in località Tremestieri. Le prime effettuavano attività di asporto di cibo e bevande oltre l’orario consentito. In entrambi i casi i titolari hanno asserito di non conoscere le disposizioni in atto. La terza apriva al pubblico nella giornata di domenica.

Con l’ausilio di personale dei Vigili Urbani, Sezione Annona, si è proceduto pertanto a sanzionare gli esercizi commerciali. Sanzionati otto giovani sorpresi nottetempo in via Comunale Camaro S.Paolo, in violazione all’attuale normativa.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it