Calciatrice spagnola rifiuta minuto di silenzio per Maradona: “Era uno stupratore”

Non tutti nel mondo del Calcio hanno apprezzato e osservato il minuto di silenzio per la scomparsa del più forte calciatore di tutti i tempi. Ad uscire dal coro è una calciatrice spagnola Paula Dapena.

La notizia è diventata virale a livello mondiale: durante il minuto di raccoglimento per la morte del campione Argentino ex calciatore del Napoli, la giocatrice si è seduta girando le spalle alla tribuna.

La stessa ha spiegato: “Ho rifiutato il minuto di silenzio per uno stupratore, un molestatore. Per le vittime non c’è stato nulla, quindi non sono disposta a fare un minuto di raccoglimento per lui”.

