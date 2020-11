Lavori viadotto Ritiro: da domani limitazioni viarie sulla via Palermo nelle ore notturne

Al fine di provvedere al taglio della soletta in cemento armato della campata n. 9 della carreggiata sinistra del viadotto Ritiro nell’ambito dei “lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro sull’Autostrada A-20 Messina-Palermo, con previsione di rinforzo delle pile, fondazioni e sostituzione degli impalcati con tipologia schemi strutturali di nuova concezione, misti acciaio/calcestruzzo a travata continua’’ sono stati adottati provvedimenti viari in vigore nelle ore notturne.

Pertanto da domani, martedì 1, sino a sabato 5 dicembre, nella fascia oraria 21 – 6, saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare e pedonale, con collocazione di idonee barriere e con l’eventuale presenza di presidi del Corpo di Polizia Municipale, nel tratto di via Palermo, sottostante le campate del viadotto Ritiro garantendo l’eventuale transito di mezzi di soccorso, di pronto intervento o delle Forze di Polizia, mediante l’immediata sospensione dei lavori e la riapertura al transito veicolare della via Palermo; sarà collocata la segnaletica stradale verticale di preavviso di “divieto di transito”, con il periodo di validità e l’indicazione della distanza fino al tratto di via Palermo interessato dalla interdizione al transito.