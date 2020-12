Giornata Mondiale contro l’AIDS: questa sera Palazzo Zanca si illuminerà di rosso

L’Amministrazione comunale oggi, martedì 1 dicembre, aderisce alla Giornata Mondiale contro l’AIDS al fine di compartecipare alle sue finalità consapevole che è stata istituita dal 1988, non soltanto per accrescere la coscienza dell’epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV, ma anche per mantenere alta l’attenzione sulla tematica emergenziale della salute globale dei cittadini su cui l’informazione, la prevenzione e lo screening sono sempre necessari, per abbattere ogni pregiudizio verso le persone contagiate, nonchè smuovere le coscienze per mettere in discussione alcuni stili di vita.

In Italia i risultati delle indagini elaborate dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità alla data odierna, in riferimento all’anno 2018, presentano un incremento di 2.847 nuove diagnosi di infezione da HIV caratterizzate da una preoccupante tendenza alla scoperta dell’infezione in una fase sempre più spesso avanzata, quindi con il rischio concreto di evoluzione in vera e propria malattia.

Tale ricorrenza mondiale rappresenta, quindi, un’occasione importante per l’Amministrazione comunale per promuovere, attraverso gli Assessorati alle Politiche della Salute e alla Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici unitamente al Presidente dell’Arcigay Makwan Messina Rosario Duca, una campagna di informazione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali sarà trasmesso un video realizzato da loro coetanei per sensibilizzare i ragazzi all’adozione di comportamenti responsabili al fine di prevenire questa terribile malattia.

Quale segno tangibile di adesione Palazzo Zanca, questa sera, si illuminerà di rosso, colore simbolo della lotta contro l’AIDS.

