Natale a Messina, con “affetti speciali”: alberi e luci nelle piazze

L’assessore agli Spettacoli di Palazzo Zanca Francesco Gallo, chiamato la scorsa estate dal sindaco a sostituire Pippo Scattareggia, ha dato vita al progetto “Un Natale di… affetti speciali”, approvato nei giorni scorsi in Giunta e tramite il quale l’amministrazione De Luca si appresta a rendere più gioiosa l’atmosfera cittadina in queste lunghe festività in tempo di pandemia.

Grandi alberi saranno posizionati nelle principali piazze: il più alto, 12 metri, sarà addobbato a piazza Cairoli, offerto da Caronte&Tourist. Un albero di 8 metri, che verrà noleggiato, sarà invece posizionato a piazza Castronovo. Altro albero naturale, di almeno 3,5 metri d’altezza, nell’atrio di Palazzo Zanca ed ancora uno nella galleria Vittorio Emanuele. Un albero farà capolino anche a Ganzirri, dove verrà curato uno specifico allestimento sulla zattera già presente nei pressi della chiesa. Per le altre piazze il Comune prevede «alberi naturali di almeno 4 metri, allestiti o da allestire a cura dei privati, sulla base delle risorse disponibili».

Altro capitolo riguarda l’illuminazione artistica le cui spese saranno sostenute dalle società partecipate: Atm Spa, si occuperà di abbellire la facciata della Cattedrale e del Campanile del duomo e la struttura in ferro al centro di piazza Cairoli; Amam offrirà l’illuminazione della fontana di piazza Repubblica e della fontana Falconieri di piazza Basicò; dalla MessinaServizi, invece, l’abbellimento della facciata del municipio.

