Pace del Mela: spara a un gatto, denunciato dai Carabinieri

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Pace del Mela hanno denunciato un 50enne per maltrattamento di animali.

A seguito di una denuncia ricevuta al numero 112, i Carabinieri sono intervenuti in località San Leo, nel Comune di Pace del Mela. Sul posto, i militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo, pochi minuti prima, aveva sparato dal balcone della propria abitazione ad un gatto sulla strada, ferendolo ad una zampa. Fortunatamente la bestiolina non è stata colpita in maniera grave, così è riuscita a fuggire. Per sparare l’indagato ha usato una carabina ad aria compressa.

Il cinquantenne, incensurato, è stato denunciato alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ma è attualmente in stato di libertà. I militari hanno, ad ogni modo, provveduto al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni, comunque legalmente detenute dal 50enne.

