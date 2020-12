Pescatori Libia: dalla Regione Siciliana 150mila euro a famiglie e armatori

La Regione Siciliana ha destinato 150 mila euro in favore delle famiglie dei 18 pescatori di Mazara del Vallo in mano ai libici e agli armatori dei due pescherecci sequestrati. Le risorse finanziarie destinate, derivano da una rimodulazione di fondi del dipartimento Agricoltura. “In un momento cosi’ delicato e snervante, per le famiglie coinvolte, abbiamo scelto la via della concretezza”, cosi’ l’assessore Edy Bandiera ha commentato l’iniziativa, che “ha il fine di alleviare le criticita’ che stanno attraversando non solo le famiglie dei pescatori ma anche gli armatori”.

Alle famiglie dei pescatori sequestrati andranno 100mila euro. Ai due armatori, proprietari delle imbarcazioni, sono destinati, complessivamente, 50 mila euro a parziale ristoro per i danni economici determinati dal sequestro delle barche, in termini di perdita del pescato, di carburante e di costi necessari per realizzare la battuta di pesca compromessa dal sequestro.

“Su questa vicenda – ha concluso l’assessore Bandiera – il governo Musumeci mantiene alta l’attenzione e con questo intervento concreto ha voluto manifestare piena vicinanza alle famiglie dei pescatori e agli armatori. Continuiamo con forza a chiedere al governo nazionale di impegnarsi fattivamente, per far si’ che i nostri marittimi possano tornare immediatamente a casa e poter riabbracciare, finalmente, i propri familiari”. (AGI)

