A tavola con lo chef: i piatti di Giorgio Abate per il Natale

La valorizzazione del territorio e dei talenti siciliani è il fil rouge della nuova campagna di comunicazione del brand Fidagel, divisione dell’azienda siciliana Riposto Pesca srl, veicolata sui social network per coinvolgere il consumatore attraverso un percorso gastronomico interattivo. Al centro di questa operazione c’è lo chef Giorgio Abate, 21 anni, talento emergente della cucina siciliana, componente della Federazione italiana cuochi, capace di coniugare nei suoi piatti tradizione e innovazione.

Il suo amore per la cucina, nato nel panificio della nonna, quand’era ancora un bambino, impregnato di profumi sprigionato da pane e biscotti, sarà l’ingrediente principale della Campagna Natalizia 2020 #senzaghiaccioaggiunto firmata Fidagel, realizzata dall’agenzia Industria01.

La cucina da sempre è elemento di condivisione e di scambio. Nel 2020, condizionato dalle restrizioni dell’emergenza sanitaria, lo è stata ancor di più. La campagna “A tavola con lo chef” affonda le sue radici su questo presupposto e sulla volontà di regalare uno spunto, un input per momenti familiari vissuti davanti ai fornelli, per trascorrere un Natale certamente differente ma in armonia. In quest’ottica, ogni ricetta può diventare possibilità di confronto, un piccolo valore aggiunto per momenti in famiglia da trascorrere uno accanto all’altro.

Lo chef Giorgio Abate suggerirà, quindi, le ricette da realizzare per le festività associandole a ogni singola data: l’8 dicembre i consumatori potranno cimentarsi nella preparazione del Paninetto con polpo in doppia cottura, panelle e mayo allo zafferano; si prosegue il 24 dicembre con la Tartare di gambero affumicata, con crostini di pane al burro e coulis di pomodoro; il 25 dicembre sarà la volta dello Spaghetto mantecato alla crema di vongole; il 31 dicembre il Trancio di merluzzo con lenticchie in doppia consistenza e bietoline selvatiche al cartoccio e si conclude l’1 gennaio con il Pesce spada alla palermitana e misticanza dell’orto.

Le ricette saranno pubblicate qualche giorno prima sui social network per permettere ai consumatori di avere in casa gli ingredienti necessari per i piatti da preparare suggeriti dallo chef.

“La Sicilia è ricca di talenti e vanta una tradizione gastronomica straordinaria -spiega Carmelo D’Aita, ideatore e responsabile Fidagel-. Per questo motivo abbiamo voluto raccontare il nostro prodotto ittico, senza ghiaccio aggiunto, attraverso le ricette di uno chef giovane ma già pluripremiato. Giorgio Abate avrà modo di realizzare piatti gustosi utilizzando non soltanto le referenze che compongono la gamma di articoli Fidagel, ma anche le eccellenze del nostro territorio. Per noi, quindi, significa valorizzare sia i talenti siciliani che i suoi magnifici prodotti. Allo stesso tempo, vogliamo coinvolgere il consumatore in un percorso che si snoderà grazie a cinque ricette che rivisitano in modo creativo e giovane la tradizione siciliana portando in tavola un tocco di novità e di modernità”.

“Ogni esperienza vissuta mi ha lasciato qualcosa –racconta Giorgio Abate– Ho grande rispetto per la materia prima e credo molto nel lavoro di squadra. Per me la presentazione di un piatto è molto importante, rappresenta te stesso, il tuo stato d’animo. Un ordine nel piatto porterà un apprezzamento positivo del commensale ancor prima di degustarlo”

