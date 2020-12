Leggere prima di Leggere: contest fotografico “Natale con Sceck” rivolto alle Scuole dell’infanzia pubbliche di Messina

L’Associazione Intervolumina, con il progetto “Leggere prima di leggere: nascere e crescere

con i libri” (per info più approfondite vedi www.leggereprimadileggere.it o pagina facebook

@Leggereprimadileggere), ha il piacere di segnalare il contest fotografico “NATALE CON

SCECK” rivolto alle Scuole dell’Infanzia pubbliche (statali e paritarie) della città di Messina.

Per partecipare è richiesto alla scuola di inviare la foto del proprio addobbo natalizio (presepe, albero o semplicemente un segno del Natale) con una frase di augurio, indicando la sezione e/o il nome del plesso a cui appartiene, via whatsapp al numero 3274699359 o via email a [email protected], entro il 16 dicembre 2020.

Le foto verranno pubblicate sulla pagina facebook e canale instagram @Leggereprimadileggere dal 17 dicembre al 6 gennaio.

Il vincitore (la foto che riceverà più like sia su facebook che su instagram) sarà proclamato ufficialmente sui nostri social giorno 6 gennaio 2021 ed otterrà in premio un tesoretto di libri: una scatola contenente circa 50 volumi per la fascia d’età 3/6 anni che contribuiranno ad incrementare o a formare un punto lettura all’interno del proprio plesso scolastico (al seguente link regolamento ufficiale del contest fotografico http://www.leggereprimadileggere.it/natale-con-sceck/)

Leggere prima di leggere, ormai da più di un anno, si occupa di promuovere la lettura per

bambini in età precoce attraverso azioni che mirano a sensibilizzare istituzioni e famiglie. La

nascita e l’arricchimento di punti lettura in scuole cittadine è una di queste.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it