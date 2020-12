Maltempo a Messina, sospesi gli screening Covid 19 per la popolazione scolastica

Hanno atteso invano stamattina, riparandosi sotto una tettoia pur di non perdere la prenotazione ed eseguire il tampone. Ed invece che il personale sanitario, a presentarsi al presidio del Mandalari è stata una pattuglia dei vigili urbani che ha portato il messaggio dell’amministrazione: rinviato a data da destinarsi lo screening.

” In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo previste nella giornata odierna e sentito il parere del responsabile per l’ASP Enzo Picciolo, le operazioni di screening di oggi nell’area ex Mandalari sono state sospese, nonostante la presenza sul posto per l’allestimento della struttura del personale preposto. La campagna in corso dei test tamponi riguarda gli studenti degli Istituti Comprensivi di Messina ed è stata avviata martedì scorso.”

Increduli ed arrabbiati quanti erano in fila dalle prime ore del mattino, con o senza pioggia.

