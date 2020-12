Lipari, diminuiscono i contagi. Lunedì e martedì nuovo screening sulla popolazione

di Luana Spanò – Scendono a 23 i positivi nel comune di Lipari, per 4 di loro è stato necessario il trasferimento presso strutture ospedaliere idonee. Scende anche il numero delle persone sottoposte a quarantena precauzionale, al momento circa 20.

Primi contagi anche a Panarea, 3 in totale.

Lunedì e martedì sarà ripreso lo screening nell’arcipelago eoliano e nei prossimi giorni sarà attivata una Usca a Salina.

“Abbiamo fatto richiesta per la presa in carico di eventuali casi su Filicudi e Alicudi, più facili da gestire da Salina – afferma il sindaco. Abbiamo inoltre chiesto che il nostro laboratorio analisi venga potenziato per processare i tamponi direttamente all’ospedale”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it