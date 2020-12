Sant’Agata Militello, distrutta dalle fiamme un’agenzia immobiliare

Intorno alle 14.00 è divampato un incendio, interessando un’agenzia immobiliare in via Medici in pieno centro a Sant’Agata Militello.

Le fiamme si sono propagate all’interno di alcuni uffici al pian terreno di Palazzo Brancatelli. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio, probabilmente si tratta di un cortocircuito.

Il fuoco ha distrutto gran parte delle materiale posto all’interno degli uffici, ma non si è propagato all’esterno. Momenti di paura per gli abitanti del palazzo, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Anche gli uffici erano vuoti al momento dello scoppio dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

