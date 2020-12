Indagini sulla morte di Ylenia Bonavera, fermata una spogliarellista

Sono ore importanti per gli inquirenti che stanno ricostruendo le cause della morte di Ylenia Bonavera, la ragazza messinese uccisa nella notte tra giovedì e venerdì a Catania.

Il caso potrebbe essere arrivato ad una svolta, con il fermo di Daniela Agata Nicotra di 34 anni: una notizia rivelata dal giornale catanese Meridionews.

Gli investigatori hanno avuto a disposizione anche il video della lite e dell’aggressione nel quartiere San Cristoforo, in cui si nota il momento della coltellata inferta alla ventiseienne, tra la clavicola e il collo.

La Procura ha disposto una autopsia, che potrà far luce sulla vicenda. Massimo intanto il riserbo sulle indagini: in un primo momento era stata esclusa la coltellata come causa della morte, propendendo per una overdose di droga mischiata con alcol, come evidenziato da una prima ispezione sul cadavere.

