L’app CapisciAMe dell’Ing. Mulfari trionfa al contest MaketoCare. Il Rettore Cuzzocrea: “risultato che premia impegno e passione”

“Sono strafelice per il risultato ottenuto con la mia App – ha dichiarato Davide – e spero che questa vittoria possa fungere da cassa di risonanza rendendo, così, ‘CapisciAMe’ un ausilio ancora più concreto per coloro i quali soffrono di disartria come me. Adesso dovrò allestire uno stand virtuale dentro casa per presentare, in remoto, il mio progetto al Maker Faire di Roma a cui MAKEtoCARE è collegato; quest’anno, a causa delle restizioni dovute alla pandemia, si svolgerà online. Desidero ringraziare l’Università di Messina ed anche quella di Pisa per il sostegno manifestato nei miei confronti”.

Il Rettore dell’Università di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’ing.: “è un risultato che premia impegno e passione di un giovane talentuoso che ha messo a disposizione il proprio ingegno. Grazie al suo lavoro è stata creata un’applicazione utile. Ribadisco, anche a nome di tutta la Comunità Accademica, l’apprezzamento e la stima a Davide che ha sempre potuto contare sul nostro appoggio. E’ con orgoglio che accogliamo questa notizia che testimonia la qualità del nostro Ateneo capace di svelare giorno dopo giorno eccellenze”.