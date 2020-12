Il Natale del Vittorio Emanuele: gli appuntamenti in streaming e in tv dall’11 dicembre al 6 gennaio

Il Covid-19 non ferma l’atmosfera natalizia a Messina, dove sono in programma eventi per accogliere le feste nel rispetto delle norme anticontagio.

Gli eventi, ospitati nel Teatro Vittorio Emanuele e realizzati tecnicamente da 5G produzioni, da venerdì 11 dicembre a martedì 5 gennaio saranno trasmessi gratuitamente in diretta sul sito del Teatro Vittorio Emanuele, sulla pagina Facebook dell’Ente, su Messinaora.it e, in replica, sulle emittenti locali RTP e TCF.

Lo streaming avrà inizio venerdì 11 dicembre, alle ore 21, con il “Concerto sinfonico” dell’Orchestra Vittorio Emanuele, diretta dal M° Michele Amoroso, che sarà replicato su RTP sabato 12 alle 21 e domenica 13 alle 15,15.

Domenica 13 alle ore 16 invece la Conferenza in collaborazione con il COSPECS di Messina “Leo attore jazz” Leo De Berardinis (1940-2008) è stato un artista decisivo nell’ambito del teatro italiano novecentesco e post-novecentesco. Nella molteplicità delle sue vite, Leo si è definito “attore jazz”, non come mera suggestione autoesegetica, bensì in ordine a una precisa strategia compositiva e ad una sua esemplare maestria.

Non a caso, coerentemente con questa linea, nel 1970, Leo De Berardinis e Perla Peragallo realizzarono la pellicola “A Charlie Parker”.

Gli interventi di Dario Tomasello (Università di Messina) e Marco De Marinis (Università di Bologna), proporranno una riflessione sul lavoro di Leo, a partire da questa prospettiva. Chiuderà la serata alle 17,30 il Concerto “Omaggio a Charlie Parker” con Giuseppe Asero, sax alto – Giovanni Mazzarino, pianoforte. Il concerto sarà replicato su RTP martedì 15 alle ore 21 e giovedì 17 alle ore 21 e su TCF martedì 22 alle 21.

Venerdì 18 alle ore 21 sarà il turno del “Concerto sinfonico” dell’Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” diretta dal M° Orazio Baronello, che sarà replicato su RTP sabato 19 alle ore 21 e domenica 20 alle 18, mentre su TCF andrà in onda giovedì 24, nel giorno della Vigilia, e martedì 29 alle 21.

E ci avvicineremo al Natale, mercoledì 23 alle ore 21 con il “Concerto sinfonico” dell’Orchestra del Teatro “Vittorio Emanuele” direttore il M° Marco Alibrando, che sarà replicato su RTP sabato 26 alle ore 21 e domenica 27 ore 15,15, mentre su TCF andrà in onda mercoledì 30 alle 21.

Domenica 27 alle ore 18 si passerà ad uno spettacolo rivolto al pubblico più giovane “La Fiaba del Principe Schiaccianoci”, coreografie di Mariangela Bonanno e regia di Valerio Vella, che sarà replicato su TCF lunedì 28 alle ore 15 e martedì 29 alle 21.

Lo spettacolo di danza è rivolto soprattutto ai bambini. Segue a grandi linee la trama del celebre balletto di repertorio distinguendosi per una più semplice messa in scena, adatta a un pubblico giovane, e per la scelta coreografica fatta di diversi generi di danza, come il classico e il modern, riadattati anche in chiave ironica sulle celebri musiche di Cajkovskij. I giovani danzatori dell’ensemble, insieme ai due ballerini protagonisti, rendono ancora più avvincente la storia.

E come ogni anno in questa programmazione streaming non poteva non esserci l’1 gennaio alle ore 18 il classico “Concerto di Capodanno” diretto dal M° Salvatore Percacciolo, in diretta anche su Messinaora.it, RTP e TCF che sarà replicato su RTP mercoledì 6 gennaio 2021 alle ore 18 e su TCF domenica 3 ore 18.

Si concluderà martedì 5 alle ore 21 con il Duo pianistico, pianoforte a quattro mani “Arabesque” con Ata Virzì e Rossella Cannaò in replica su TCF mercoledì 6 alle ore 21 e domenica 10 alle ore 18.

“In un anno difficile e straordinario come quello che stiamo vivendo – afferma il Presidente Orazio Miloro – l’Ente non ha voluto rinunciare all’atmosfera natalizia e all’organizzazione di eventi che potranno accompagnare il periodo di attesa delle feste nel rispetto delle norme anti Covid. Vogliamo dare un messaggio di speranza verso il futuro, senza rinunciare al rispetto fondamentale di tutte le limitazioni previste per superare al più presto l’emergenza sanitaria. Riteniamo giusto continuare a proporre agli spettatori spettacoli di qualità, nel rispetto delle limitazioni che tutti siamo chiamati a osservare. I sacrifici che stiamo sostenendo ci consentiranno di superare questo momento estremamente difficile e di tornare a frequentare i luoghi dello spettacolo dal vivo, da sempre motore della crescita culturale della comunità”.

“Dopo quasi un anno di paure e di limitazioni, che ancora peraltro non sono finite – aggiunge il Sovrintendente Gianfranco Scoglio – abbiamo tutti bisogno di luce, di speranza e di un po’ di quell’allegria che l’atmosfera natalizia si porta dietro. Per questo motivo abbiamo voluto promuovere alcuni appuntamenti che si svolgeranno a porte chiuse nel Teatro Vittorio Emanuele e che saranno trasmessi in rete e sulle emittenti locali. L’attivazione di questo nuovo strumento di comunicazione vede tra i suoi obiettivi quello di favorire la promozione e l’accrescimento della cultura. Vogliamo affrontare questo periodo in cui le attività teatrali aperte al pubblico sono state sospese riaffermando il nostro impegno nella programmazione dell’offerta culturale. Crediamo che sia estremamente importante mantenere vivo il dialogo con gli spettatori, proponendo nuove forme di fruizione, così come offrire opportunità creative e occupazionali agli artisti e ai lavoratori del settore dello spettacolo dal vivo”.

