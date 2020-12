Zona Falcata, Musumeci oggi a Messina

di Michele Bruno – La riqualificazione della Zona Falcata di Messina è stata al centro di una riunione operativa convocata dal presidente della Regione Nello Musumeci presso la Soprintendenza dei Beni culturali, nella sala dell’ex cappella del Buon pastore .. All’incontro sono stati invitati i deputati regionali eletti nel collegio di Messina, il Prefetto, il Sindaco metropolitano, il Rettore dell’Università, i comandanti della Capitaneria di porto, della Marina militare, del Nucleo supporto logistico della Marina militare, il direttore di Rfi Sicilia, la soprintendente dei Beni culturali, l’ingegnere capo del Genio civile e il componente del Consiglio regionale dei Beni culturali Franz Riccobono. Tuttavia, a quanto è noto, il Sindaco, Cateno De Luca, ha disertato la riunione. Ha infatti preferito visitare i Comuni peloritani colpiti dal maltempo dei giorni scorsi.

il Presidente Musumeci ha ritenuto si possano avviare una serie di piccoli interventi, passo passo (step by step), senza attendere l’arrivo dei fondi per la bonifica e la riqualificazione completa dell’area.

“Potrebbero non bastare dieci anni e cento milioni di euro per finire tutto – ha detto – quindi cominciamo con quello che si può realizzare subito per ridare questo gioiello alla città “ .

Il problema principale per le tempistiche è dovuto al fatto che, con le stesse parole del Governatore “La Regione non ha un metro quadro di terreno della Zona Falcata, però non possiamo stare a guardare… Lo Stato è proprietario dell’area e deve fare la sua parte”. Ciò significa che la competenza dell’area non è della Regione Sicilia.

Noi, con la Soprintendenza, siamo stati presenti a tutte le riunioni.

Il Prefetto ha poi rilanciato, proponendo un tavolo tecnico permanente per la fase operativa. In un tempo massimo di 90 giorni l’Università di Messina, o l’Ordine degli Architetti, stilerà un progetto generale per l’area.

Il Deputato regionale di Diventerà Bellissima, Pino Galluzzo ha mostrato il suo apprezzamento per i risultati dell’incontro e per il metodo del Governatore, invitandolo a puntare sul water front di Messina.

“Ho apprezzato la grande attenzione con la quale il presidente Musumeci, con la sua presenza a Messina, questa mattina presso la sede della Sovrintendenza ai Beni Culturali ha incontrato la deputazione e le parti coinvolte nello sviluppo della zona falcata in una riunione tecnico-operativa. Gli argomenti del presidente Musumeci sono stati tutti positivamente accolti dalla platea. Lo spirito di condivisione ed il metodo di confronto che Musumeci sta portando avanti con i singoli territori è la strategia vincente. Il progetto di riqualificazione del water front, anche attraverso le risorse del Recovery Fund è sicuramente la strada da proseguire, con la sinergia auspicata dal governatore e che condivido pienamente, così come ho espresso nel mio intervento”.

