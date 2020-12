Alicudi, frana rende difficile il soccorso: barella agganciata in volo dai vigili del fuoco (il video)

di Luana Spanò – Straordinario intervento ieri ad Alicudi in località Sgurbio. Una donna di circa ottant’anni ha accusato un malore, per lei era necessario il trasferimento urgente. La frana che da due anni ha bloccato la viabilità in località Sgurbio, ha complicato di molto l’intervento. Tutti i ragazzi dell’isola hanno raggiunto la contrada per trasportare la barella dal percorso alternativo fino all’elipista, tuttavia come spesso segnalato dalla signora Elvira il percorso è tortuoso e non stato possibile il trasporto. Così è stato necessario l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha raggiunto l’isola da Salerno. La barella è stata agganciata e sollevata in volo per raggiungere l’altro elicottero che attendeva sull’elipista di Alicudi per il trasporto fino a Milazzo.

Il video a questo link:

https://fb.watch/2lIdBZVRPG/

