Scomparsa del prof. Giovanni Raffaele. Il cordoglio del Rettore Cuzzocrea

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, esprime il cordoglio di tutta la Comunità Accademica alla famiglia del prof. Giovanni Raffaele, docente di Storia moderna, prima presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e, fino allo scorso settembre, presso il DiCAM.

Il prof. Raffaele è stato autore di apprezzati saggi dedicati ai temi dell’emigrazione e della mafia. Si è occupato, inoltre, delle vicende connesse alle strutture per i malati psichiatrici. Ha coniugato lo studio e la ricerca, riservando particolare attenzione al rapporto con gli studenti.

Accanto all’attività accademica, il prof. Raffaele ha sempre portato avanti l’impegno in campo politico e sociale. Il suo lavoro in difesa dei più deboli, in particolare dei migranti, è stato un insostituibile contributo per l’intero territorio ed un simbolo di speranza nei confronti di un futuro più equo e giusto.

