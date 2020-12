Erosione Ponte Gallo, Sorbello “da Gabinetto Sindaco inoltrata mia interrogazione”

Di Michele Bruno – Recentemente il consigliere comunale Salvatore Sorbello (Ora Messina) ha posto, con un’interrogazione al Sindaco e agli assessori e dirigenti ai rami, la questione dell’erosione costiera a Ponte Gallo. Sorbello denuncia che le mareggiate rischiano di portare via le case di una ventina di famiglie. E’ un problema che riguarda non solo questa zona, ma anche la periferia Sud di Messina (basti vedere i nostri pezzi su Galati Marina, qui).

Il consigliere ci ha riferito di aver ricevuto formale risposta dal Gabinetto del Sindaco Cateno De Luca, che ha girato per competenza agli assessori Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli (Protezione Civile).

“Il Consiglio iscriverà la questione all’ordine del giorno per il prossimo Question Time…” spiega Sorbello. “In genere se ne fa uno al mese. Io preferisco venga dato tempo a chi di competenza per rispondere. E’ una questione delicata, gli interventi devono essere ponderati e risolutivi, non frettolosi. Consideri che il Comune dovrà investire la Regione e anche altre istituzioni della realizzazione dei progetti e della predisposizione dei fondi. Quindi mi attendo di ricevere delle risposte valide, si spera per fine Dicembre, al più tardi i primi di Gennaio”

Abbiamo intervistato anche il consigliere della VI Municipalità Mario Biancuzzo in merito (qui).

