Messina Servizi, Lombardo si dimette dopo il rinvio a giudizio

Il sindaco De Luca potrebbe respingere le dimissioni del presidente di Messina Servizi Bene comune Pippo Lombardo. Notizia non ufficiale, che arriva dopo quella delle dimissioni presentate a seguito del rinvio a giudizio del Tribunale per violazione della normativa in materia ambientale e peculato.

La vicenda riguarda lo stoccaggio di balle di rifiuti depositate in un’area al di fuori dell’impianto di Pace. Lombardo è accusato perché nel ruolo di presidente ha pagato la sanzione comminata di 6.500: infatti in seguito alla bonifica dell’area, da parte della società partecipata, è stata notificata una sanzione amministrativa pagata però con i soldi della Messina Servizi. Da qui, secondo la Procura, il reato di peculato.

