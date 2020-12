Timpazzi Ponte Gallo, Biancuzzo “fare in fretta, cittadini a rischio”

di Michele Bruno – Il Consigliere del VI Quartiere Mario Biancuzzo sollecita, con una sua missiva, il Sindaco a fare il possibile perché si intervenga a difesa del litorale tirrenico nelle zone di Timpazzi e Ponte Gallo, sempre più nel mirino delle mareggiate. Sul tema avevamo intervistato di recente lo stesso Biancuzzo e segnalato l’azione del consigliere comunale Salvatore Sorbello, che aveva anch’egli interrogato De Luca.

“Mi corre l’obbligo segnalare, – scrive Biancuzzo – ancora una volta, che le ultime mareggiate hanno provocato ulteriori danni alla costa nel tratto Timpazzi – Ponte Gallo, riviera nord, Comune di Messina.

Purtroppo le coste tirrene e ioniche hanno subito un processo continuo di deterioramento ed innalzamento del livello del mare e le onde, ormai, sono a ridosso dell’abitato minacciano le case di Ponte Gallo e altri villaggi ed il borgo di Acqualadrone rischia di scomparire con le prossime mareggiate. L’intera popolazione deve convivere con la forza possente dei marosi e con il grande rischio idrogeologico delle coste adiacenti alle opere pubbliche e abitazioni private.

Chiedo con forza l’attuazione dei progetti e l’inizio dei lavori in contemporanea, con diverse ditte, in tutta la costa segnata in oggetto. Sicuramente i lavori di ripascimento inizieranno nella prossima primavera, ma bisogna fare presto, bisogna salvare non solo le abitazioni, ma le proprietà private e le opere comunali che vengono distrutte sistematicamente e puntualmente in qualsiasi periodo dalla forza possente dei marosi. Ormai è tutto pronto i progetti sono stati appaltati e bisogna eseguire i lavori a difesa del litorale fino a Ponte Gallo.

Bisogna svuotare i torrenti dalla sabbia e trasportarla sulla battigia del mare, così si potranno avere benefici naturali:

1) la sabbia successivamente sarebbe distribuita dal mare stesso creando spiaggia.

2) le acque piovane porterebbero la sabbia in modo naturale a mare, oggi, purtroppo, la sabbia resta intrappolata nei torrenti sporchi con i varchi intasati da alberi e fogliame di vario tipo che crescono spontaneamente innalzando sempre di più i torrenti.

Da anni chiedo interventi risolutivi ascoltando il grido di allarme dei residenti e sono in possesso di un corposo fascicolo di documenti in fotocopie regolarmente inoltrate a tutti gi Organi preposti. In data 6 dicembre 2014 con protocollo 286678 chiedevo un monitoraggio dell’erosione della costa con motovedetta della Polizia Municipale. In data 14 gennaio 2015 con protocollo 7955 l’allora comandante della Polizia Municipale Gen. Avv. Calogero Ferlisi mi comunicava che il monitoraggio veniva effettuato nel periodo compreso tra il 12 ed il 17 gennaio da personale della Sezione Marittima.

In data 25 gennaio 2018 lo scrivente ha organizzato una conferenza stampa presso il Comune di Messina. Alla conferenza stampa hanno partecipato gli allora consiglieri comunali, Mario Rizzo, Mariella Perrone, Francesco Mondello, e Andrea Consolo. Nel corso dell’incontro si è discusso lo stato di erosione della fascia costiera tirrenica nel tratto Timpazzi – Ponte Gallo”.

Va detto che i lavori cui fa riferimento Biancuzzo non prevedono interventi a Ponte Gallo e Timpazzi, lo abbiamo chiarito proprio a seguito dell’intervista. Sono diversi progetti che sistemeranno, con interventi definitivi e temporanei, il litorale tirrenico messinese in molte zone.

