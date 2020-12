Coronavirus. San Fratello: Reitano medico e consigliere comunale scrive alla Prefettura

In un momento delicato per il comune di San Fratello colpito da un serio aumento di casi di covid il Dott. Antonino Reitano, medico e consigliere comunale, scrive alla Prefettura sezione protezione civile.

Di seguito la lettera del medico sanfratellano:

“Con la presente comunico quale e’ la situazione attuale relativa ai casi di contagio covid nel proprio paese. Nella casa di riposo maria immacolata sono risultati positivi al molecolare 22 anziani e 8 operatori sanitari. Tutti gli anziani sono stati trasferiti in strutture adeguate.a seguito di tale notizia parte della popolazione ha eseguito tamponi rapidi,effettuati per il maggior numero presso centri privati e per circa 100 da un drive in allestito dall’asp. Ebbene su circa 500 persone che hanno eseguito questi tamponi rapidi ben 60 sono risultati positivi ,compresi alcuni bambini delle locali scuole ( che ora risultano chiuse con ordinanza del sindaco).

Ritenuto che il numero di positivi , in totale novanta, su una popolazione di circa tremila abitanti,sia considerevole anche relativamente all’esiguo numero di tamponi,- ritenuto che alla data attuale non si ha notizia di intervento alcuno da parte delle autorita’ sanitarie e di protezione civile,ritenuto che in data odierna si e’ svolta una normale,ordinaria attivita’ sociale e lavorativa, si chiede se alla luce di quanto riportato sia necessario un intervento piu’ incisivo di monitoraggio e controllo“.

“.

