Covid. San Fratello, Di Bartolo: “I nostri anziani,la nostra storia, le nostre radici, a loro il mio costante pensiero”

di Fra Pè – Si è concluso nella tarda serata di ieri il trasferimento degli anziani positivi al covid-19 della Casa di Riposo “ Maria Immacolata” di San Fratello, presso la struttura sanitaria Opus Residential di Messina, dove saranno ospitati. Il direttore dott. Ciro Di Bartolo, ha ritenuto che tale trasferimento fosse necessario al fine di prestare la giusta assistenza agli anziani ospiti, presso una struttura organizzata e attrezzata per affrontare questa difficile emergenza.

Con molta emozione e gratitudine nei confronti della sanità siciliana per la tempestività nel risolvere nell’immediatezza la seria questione legata agli anziani, afferma: “In questo difficile momento ho sentito la vicinanza dei vertici sanitari che sono prontamente intervenuti, ed hanno reso possibile tale trasferimento con immediatezza, in particolare il direttore sanitario dell’Asp Messina, dott. Alagna, il coordinatore per l’emergenza Covid il dott. Crisicelli, il nuovo commissario dott.ssa Furnari per l’encomiabile impegno dimostrato e per averci seguito passo passo nelle operazioni di trasferimento. Impegno e vicinanza anche dall’ufficio igiene pubblica di Sant’Agata Militello e nello specifico dai Dirigenti dott. Iannìe dott. Spinello e dall’Assesorato alla Sanità nella persona del capo di gabinetto avv. Croce che ha subito percepito la situazione di necessità.”

Un particolare ringraziamento va al primo cittadino sanfratellano: “Vorrei, inoltre – continua Di Bartolo – non solo ringraziare ma anche sottolineare la vicinanza affettuosa nei confronti di tutti noi e degli anziani in particolare del nostro Sindaco Dott. Salvatore Sidoti Pinto che rappresenta per noi un punto di riferimento importante: in questa situazione di emergenza, il suo impegno, la sua vicinanza ed il suo affetto sono stati fondamentali”.

Di Bartolo sottolinea l’eccellente professionalità dimostrata dagli operatori della casa di riposo: “anche in questo difficile momento – continua il direttore – hanno dimostrato ancora una volta passione per il lavoro, assistendo e monitorando costantemente gli anziani con affetto e dedizione”.

Infine un pensiero carico di emozione agli anziani e alle loro famiglie. “I nostri anziani,- conclude Di Bartolo con un velo di commozione – la nostra storia, le nostre radici… a loro in questo momento di solitudine, di paura, il mio costante pensiero, con fiduciosa speranza di poterli presto riabbracciare”.

