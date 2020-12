Cmdb replica a presidente Messinaservizi bene comune

Il Movimento Politico Cambiamo Messina dal basso replica con la seguente nota alle dichiarazioni del presidente di MSBC Lombardo in merito al mancato sorteggio della bicicletta elettrica del concorso lanciato 12 mesi fa.

“Forse preferivamo quando il Presidente di Messina Servizi, Pippo Lombardo, si limitava a non rispondere. Già, perché sentire questo genere di risposta lascia in bocca il sapore di una presa in giro. Non certo nei nostri confronti, ma in quello delle quasi 3000 famiglie messinesi che hanno conferito oltre 20 kg di rifiuti differenziati negli ultimi giorni del 2019 e che per questo si trovano nell’elenco per l’estrazione di una bici elettrica.

Che il sorteggio non si sia fatto per questioni legate all’emergenza COVID, a distanza di un anno, è davvero offensivo. IL 21 dicembre 2019 il presidente Lombardo, infatti, dichiarava che “Il sorteggio della bici avverrà nei primi giorni di Gennaio 2020 – alla presenza di un notaio in diretta on line sulla nostra pagina Facebook”. IL 30 gennaio 2020 sul sito Messinaservizibenecomune.it veniva pubblicato l’elenco dei meritevoli, con l’indicazione: “La data ed il luogo dell’evento, verranno comunicate nei prossimi giorni sul sito e sui canali social della società”. Da allora sarebbe passato oltre un mese fino al primo caso di coronavirus in città e poi altri dieci mesi fino ad oggi, senza più né comunicazioni né spiegazioni in merito.

Oggi che finalmente il Presidente di Messina Servizi torna a farsi sentire sull’argomento, dichiarandosi disponibile a fornire qualsiasi chiarimento per chi volesse verificare le procedure, ne approfittiamo per chiedergli di visionare la relativa delibera di indizione del concorso a premi (in rete non ne abbiamo trovato traccia), il regolamento approvato e la copia della comunicazione obbligatoria al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della vigente normativa sui concorsi a premio.

Un’operazione di trasparenza che sgombrerebbe il campo da ogni dubbio sulla regolarità della procedura e rasserenerebbe coloro i quali confidano ancora oggi nella propria buona stella”.

