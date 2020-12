I Francescani del Santuario di Lourdes donano le “Scatole scalda Cuore”

di Fra Pè – Continua con successo la raccolta delle “scatole scalda cuore” iniziativa lanciata dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, con la collaborazione delle varie associazioni cittadine. Le scatole, contenenti doni per famiglie , bambini e persone che vivono per strada, sono un modo bello e semplice per far sentire l’affetto e la vicinanza di ognuno di noi a chi vive dei disagi di vario genere.

A incrementare i doni che verranno distribuiti subito dopo Natale, ci hanno pensato anche i Francescani della Fraternità del Santuario Nostra Signora di Lourdes: l’Ordine Francescano Secolare ha posto sotto l’albero allestito a Palazzo Zanca, circa 40 scatole dono. Raccolta fatta tra tutti i simpatizzanti e aderenti alla famiglia francescana di Santa Maria degli Angeli che, oltre la distribuzione settimanale del cibo alla Stazione Centrale di Messina svolgono il sabato e la domenica l’unità di strada, portando non solo alimenti ma sorrisi e gioia a chi vive lungo le strade della nostra città. Un servizio che verte ad occuparsi dei vari bisogni personali di chi vive ai margini, condividendo come ha insegnato San Francesco la propria vita. Tutto ciò che viene donato è frutto dei sacrifici di ogni fratello e sorella dell’Ofs e di coloro che si affiancano ai francescani che come è ben risaputo si affidano alla Provvidenza.

Tiziana Frigione responsabile del Settore Giustizia Pace e salvaguardia del Creato nell’Ofs del Santuario dedicato alla Madonna di Lourdes, afferma: “È stato bello ricevere i doni di tanti e allestire insieme come fraternità le scatole. I doni erano più di 40, siamo stati accolti al Palazzo Zanca con molta gioia dall’Assessore Alessandra Calafiore, una donna sensibile, attenta ai bisogni degli ultimi, disponibile verso tutti i volontari, con alle spalle l’esperienza del volontariato proprio alla Stazione di Messina nel gruppo amici di Madre teresa che svolgono da anni il loro servizio ogni lunedì. Siamo davvero felici di contribuire a rendere più gioioso il Natale di diversi bimbi e famiglie”.

I doni portati ieri dai Francescani a Palazzo Zanca sono semplicemente un segno di un servizio svolto tutto l’anno a testimonianza del Vangelo e nella consapevolezza che in ogni uomo è presente Cristo che s’incarna nella nostra realtà per vivere un Natale autentico… come San Francesco insegna.

