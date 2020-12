Messina e Provincia, Il Meteo del 22 Dicembre 2020

di Michele Bruno – Il Meteo di oggi, per Messina e Provincia. Ci serviamo delle Rilevazioni di Areonautica Militare e di 3B meteo.

Smaltiti gli effetti delle correnti di depressione di provenienza afro-mediterranea, sulle regioni dell’Italia meridionale subentrano le correnti atlantiche.

In Sicilia giornata improntata ad una frequente alternanza tra fasi soleggiate e modesti annuvolamenti di passaggio, più compatti e insistenti sul versante tirrenico ma non associati a precipitazioni degne di nota. Temperature minime in calo, massime in nuovo rialzo.

Venti deboli o moderati, tendenti a disporsi da Nord – Nord/Ovest. Mari: mosso lo Stretto di Messina, poco mossi lo Ionio e il basso Tirreno.

Questo il tempo per la Città di Messina per Aeronautica. Mediamente nuvoloso durante la notte, poco nuvoloso durante tutta la mattinata fino al pomeriggio. Tornerà nuvoloso durante la serata, a partire dalle 19.

Per 3B Meteo nubi sparse nella notte e in mattinata, poi nuvoloso pomeriggio e sera.

Non è prevista pioggia. Mare poco mosso e venti da Ovest e da Nord.

Nelle foto di Aeronautica potete vedere anche i dettagli per temperatura, umidità e forza del vento e delle raffiche.

Per la zona dei Nebrodi, 3B Meteo analizza le condizioni generali, con qualche nube in nottata e poi in serata, mentre il cielo sarà nuvoloso con locali aperture tra mattina e pomeriggio. Precipitazioni non previste, venti in generale da Nord.

Per il litorale tirrenico, nubi sparse e schiarite durante la giornata. Non prevista pioggia. Venti da Nord e Nord-Ovest, mare, come già detto, poco mosso.

Situazione simile nel Settore ionico a quella tirrenica.

Nelle Isole Eolie nubi sparse nella notte, salvo poi fare mattinata e pomeriggio nuvolose, per infine tornare a schiarire e fare nubi sparse la sera. Piogge assenti, venti da Nord e mare mosso.

