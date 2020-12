Covid. Allarme parzialmente rientrato a San Fratello, 26 i casi positivi tra i residenti

di Fra Pè – Due giorni di disorientamento e di perplessità a San Fratello dove i risultati dei tamponi rapidi eseguiti presso il campo comunale “Luigi Gagliani” superavano i 100 contagi, per poi scoprire la non affidabilità dei tamponi .

L’allarme contagi è rientrato parzialmente, a comunicarlo è direttamente il Sindaco Dott. Salvatore Sidoti sulla pagina Fb del Comune: “Si comunica che dallo screening effettuato oggi presso la Villa comunale San Benedetto il Moro, è emerso che i soggetti che ieri avevano avuto esito positivo, ripetuto il test rapido, hanno avuto TUTTI esito negativo, pertanto possono ritenersi liberi dall’isolamento. L’errore è dettato da un problema tecnico-scientifico sui reagenti.La notizia ci rincuora e ci fa ben sperare, questo però non deve farci abbassare la guardia. Il virus c’è e cammina con le nostre gambe. Rispettiamo le regole”

Sin dal primo campanello di allarme tutto è stato monitorato in maniera scrupolosa: sono state chiuse scuole, il mercato settimanale, sospesi i quattro cantieri composti da operai provenienti da fuori San Fratello. Sono stati finanziati immediatamente 2500 Euro per effettuare i tamponi agli alunni delle scuole elementari e medie. L’ultima vicenda legata al “caos tamponi”, è stata gestita magistralmente dal primo cittadino che è anche medico attento e scrupoloso, abituato agli stati di emergenza che hanno colpito la cittadina nebroidea.

Quindi ricapitolando dopo il “caos tamponi” dei giorni passati, sono 26 i positivi al tampone molecolare che risiedono a San Fratello, tra questi non ci sono gli anziani della Casa di Riposo “Maria Immacolata” ma ne fanno parte gli operatori.

Situazione molto meno preoccupante che non esime i cittadini al non rispetto rigido delle regole, in maniera particolare in questi giorni di Festa in cui tutto la nazione è zona rossa.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it