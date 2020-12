FC Messina – Cittanovese: obbiettivo vittoria per i giallorossi

A meno di tre giorni dalla sfida del “Biagio Fresina” il FC Messina torna in campo per l’ultima gara di un particolare 2020. Obbiettivo vittoria per i giallorossi, che vogliono tenere il passo dell’attuale capolista Acireale, in attesa di recuperare nel 2021 il match contro il Marina di Ragusa. Non sarà ovviamente semplice, vista anche la caratura dell’avversario, quella Cittanovese reduce da tre sconfitte consecutive, ma assolutamente attrezzata per creare grattacapi a Giuffrida e compagni.

Carbonaro, Camara e Caballero restano fuori dai convocati per guai fisici, mentre torna a disposizione di Pino Rigoli, il brasiliano Lucas Dambros.

I 22 CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO MASSIMO;

Difensori: AITA Gabriele, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, DA SILVA Joao;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GILLE Thomas, DI GIORGIO Manfredi, AGNELLI Cristian, GIUFFRIDA Giovanni, CORIA Facundo, GARETTO Marco;

Attaccanti: BEVIS Kilian, MUKIELE Norvin, DAMBROS Lucas, KELLIAN Kana

