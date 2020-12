Messina e Provincia, meteo della Vigilia

Di Michele Bruno – ormai consueto l’appuntamento con il meteo di Messinaora.it, basato sulle rilevazioni del sito 3bmeteo.com. Osserveremo il tempo di Messina e Provincia, in occasione della Vigilia di Natale.

A Messina domani nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nella fascia ionica, sereno o poco nuvoloso fino alla mattina, nubi sparse con schiarite il poneriggio, poi di nuovo sereno la sera. Minima di 12°, massima di 17°. Piogge assenti, venti da Nord, tranne da Sud nel pomeriggio. Mari poco mossi.

Nella fascia tirrenica nubi sparse con schiarite tra notte e mattina, più ampie la mattina. Sereno o poco nuvoloso poi fino in serata. Minima di 12°, Massima di 17°. Piogge assenti e venti notturni da Ovest, da Nord mattina e pomeriggio, da Sud la sera. Mari poco mossi

Nelle Isole Eolie, nubi sparse alternate a schiarite durante la nottata. Minima di 10°, massima di 15°; piogge assenti e venti da Ovest, tranne la sera, da est. Mari poco mossi.

Sui Nebrodi ci sarà tempo sereno o poco nuvoloso fino al mattino, nubi sparse con schiarite il pomeriggio, la sera ancora nubi sparse, ma soltanto con velature. Minima di 5°, massima di 12°. Piogge non previste e venti da Nord in nottata, da Ovest la mattina, poi da Sud.

Nella zona dei paesi etnei clima alternato, con nubi sparse e schiarite nottata e pomeriggio, e sereno, o poco nuvoloso, mattina e sera. Minima 10°, Massima 15°. Piogge assenti e venti da Nord, tranne il pomeriggio da Sud.

