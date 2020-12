Teatro: stasera il concerto sinfonico diretto dal M° Marco Alibrando

Prosegue l’attività del Vittorio Emanuele nell’ambito del programma natalizio “Resta a casa… e vieni al Teatro”: domani (mercoledì 23 dicembre) alle ore 21, in diretta streaming sul sito e sui social dell’Ente, quarto appuntamento con l’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele, diretta questa volta dal M° Marco Alibrando, giovane direttore ma dalla brillante carriera. Già allievo e assistente di grandi maestri, tra i quali Ivan Fischer, ha già diretto moltissime orchestre nei più importanti teatri italiani ed esteri ed alcuni tra i principali festival al mondo come il “Rossini Opera Festival” di Pesaro ed il “Festival di Spoleto”. Recentemente ha diretto il “Tabarro” al Teatro Comunale di Sassari (in onda proprio in questi giorni su Sky Classica HD) e prossimamente debutterà al Teatro Filarmonico di Verona con l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e Giuseppe Ettorre (primo contrabasso del Teatro alla Scala) come solista. Nel programma spicca – e non poteva mancare, visto il periodo – il Concerto grosso per la Notte di Natale (ottavo dei 12 concerti della raccolta, l’op. 6) di Arcangelo Corelli, che lo compose nell’ultimo decennio del XVII secolo; fu eseguito in occasione della tradizionale cantata della notte di Natale nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza del Pontefice, forse nel 1690.

